Edinilen bilgilere göre, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Hilal Işık (15), 10 Nisan Cuma günü evinden dışarıya çıkmasının ardından tekrar bir daha dönmedi. Kayıp kızı çevrede arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis, kayıp kızı bulabilmek için çalışma başlattı.
15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor
12.04.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da 10 Nisan Cuma günü kaybolan 15 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp Hilal,Afyonkarahisar,Hilal Işık,
695946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695946.aspx
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