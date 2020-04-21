Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında uygulama başlattı. Yol kontrol noktasında bir aracı durduran ekipler, araçta yapılan aramalarda 203 sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Narkotik köpeği 'Çakıl' hapları bacada buldu

Şüphelilerin ifadelerini değerlendiren ekipler, uyuşturucuların merkeze bağlı bir köyde yaşayan M.K.'den alındığını belirledi. Jandarma ekipleri, alınan izin sonrasında bahse konu adrese narkotik köpeği Çakıl ile birlikte operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan Çakıl, soba bacası içerisine gizlenen bin 141 sentetik uyuşturucu hapı buldu. Olayla ilgili M.K. isimli şahıs da gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.