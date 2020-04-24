İlçede iki gündür devam eden soğuk hava ve yağmur yerini kara bıraktığı Başören köyü, Kumalar Dağı, Uzunpınar köyü ve Karacören köyündeki yüksek rakımlı yaylalar, beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar, güne erken başlayan ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar için adeta sürpriz oldu. Köylüler ayrıca kar yağışının ardından beyaza bürünen manzara fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Afyonkarahisar'a nisan ayında kar sürprizi
24.04.2020 - 13:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerde yüksek kesimlerde görülen kar yağışı görenleri şaşırttı.
Etiketler : Afyonkarahisar,
699133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699133.aspx
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