Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok kişi, pideleri evinde pişirmeyi tercih etti. İstanbul’da ikamet eden Keziban Deniz “Ramazan soframızdan pideyi asla eksik etmeyiz. Ama dışarı çıkamıyoruz. Salgının ilk gününden beri ekmeğimizi evde yapıyordum. İnternetten seyrettiğim videolar ile de pidenin tarifini öğrendim” diye konuştu. Nurcan Ağıralioğlu da “İftarımızı bu salgın döneminde kendi yaptığımız sıcak pideyle açtığımız için mutluyuz" dedi.