Birçok kişi, pideleri evinde pişirmeyi tercih etti. İstanbul’da ikamet eden Keziban Deniz “Ramazan soframızdan pideyi asla eksik etmeyiz. Ama dışarı çıkamıyoruz. Salgının ilk gününden beri ekmeğimizi evde yapıyordum. İnternetten seyrettiğim videolar ile de pidenin tarifini öğrendim” diye konuştu. Nurcan Ağıralioğlu da “İftarımızı bu salgın döneminde kendi yaptığımız sıcak pideyle açtığımız için mutluyuz" dedi.
Ramazan pideleri evlerde pişiriliyor
26.04.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İftar sofralarının baş tacı olan pideye ulaşmak için uzun kuyrukların oluştuğu fırınlarda, bu yıl koronavirüs sebebiyle benzer görüntülere rastlanmadı.
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