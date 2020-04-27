Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan kişi, yeniden Taşkınpaşa köyüne götürülürken, 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldığı öğrenildi.
Köydeki karantinadan kaçtı para cezası yedi
27.04.2020 - 00:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 00:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen 1 kişiye idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : köy,karantina,ceza,
699767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699767.aspx
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