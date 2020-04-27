Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan kişi, yeniden Taşkınpaşa köyüne götürülürken, 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldığı öğrenildi.