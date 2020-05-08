Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 24 Nisan tarihinde karantina alınmasının ardından 14 günlük karantina süreci bu gece sona erecekti. Ancak köyde 3 kişinin korona virüs test sonuçlarının beklenmesinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina süreci sonuçlar çıkana kadar tedbiren uzatıldı.