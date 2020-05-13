Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.00-15.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken bazı çoklar ise bisiklet sürerek ve paten kayarak vakitlerini geçirdi.