Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.00-15.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken bazı çoklar ise bisiklet sürerek ve paten kayarak vakitlerini geçirdi.
Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu
13.05.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : park,çocuk,sokağa çıkma yasağı,
703747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703747.aspx
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