Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı'nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı'na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü.