Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı'nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı'na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü.
Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar piknik alanına akın etti
26.05.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,mazıdağı,sokağa çıkma kısıtlaması,piknik,
706839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706839.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER