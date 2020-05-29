Beytüşşebap'a bağlı Mezra köyünde ava çıkıp bir dağ keçisini öldüren şahıs, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yetkililerin durumdan haberdar olması ile şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 352 lira ceza kesildi.
Yaban keçisini vurup sosyal medyada paylaştı, 29 bin lira ceza yedi
29.05.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçisini vurup sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 29 bin 352 lira para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaban keçisi,avlanma,
707514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707514.aspx
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