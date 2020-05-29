Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap'a bağlı Mezra köyünde ava çıkıp bir dağ keçisini öldüren şahıs, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yetkililerin durumdan haberdar olması ile şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 352 lira ceza kesildi.