Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama!
03.07.2020 - 11:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : sakarya,fabrika,patlama,havai fişek fabrikası,
715343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715343.aspx
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