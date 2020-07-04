Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden iki kişinin isimlerinin Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi.
Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu
04.07.2020 - 07:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi.
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715541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715541.aspx
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