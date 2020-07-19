Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İddialara göre bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti.

“BEN DİYORSAM SUSACAKSIN”

Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin “Ben diyorsam susacaksın” diyerek boğazına sarıldı. Olayı gören diğer yolculara araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, kullanıcılar arasında polemik konusu oldu. Takipçilerin bir kısmı, boğazının sıkılmasının aşırı tepki olduğunu dile getirirken, bazı takipçiler de müdahaleyi haklı buldu.

O anlara ilişkin yapılan yorumların birkaçı şu şekilde:

"Bir kere uyarsa yeterdi sanki."

"Yetmezdi, yine devam ederdi söylemeye."

"Adam haklı pavyon mu orası?"