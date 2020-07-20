Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eve giren kaya parçası, çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan 2’si çocuk 5 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu. Ev sahibi İnci Engin, sabah erken saatlerde büyük bir gürültü ile yataklarından fırladıklarını kaydederek “Eğer çamaşır makinesi olmasaydı kaya parçası direkt çocukların yattığı odaya girecekti. Allah bizi korudu” dedi. Engin, evlerini kısa bir süre önce tadilattan geçirdiklerini belirtti. Oğlu Aydın Otur ise uyandıklarında evin toz bulutuyla kaplandığını gördüklerini, olayı maddi hasarla atlattıkları için şükrettiklerini ifade etti. Selim Kuşcu ORDU İHA