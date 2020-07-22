Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 65,4'ü erkek olan çocukların yüzde 50,1'ini 15-17, yüzde 25,2'sini 12-14, yüzde 24,7'sini ise 11 yaş ve altı gruptakiler oluşturdu. Yüzde 31,7'sine yaralama, 25,6'sına hırsızlık, 4,6'sına ise uyuşturucu satmak suçları isnat edildi. 206 bin 498 çocuktan yüzde 57,6'sının yaralama, yüzde 15,2'sinin cinsel suçlardan mağduriyet yaşadığı belirlendi.