Gece saat 03:00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak, 5 helikopter , 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 23 arazöz, 6 ilk müdahale, belediye su tankerleri,17 teknik eleman, 106 yangın söndürme işçisi ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın kuzeyden 50 -60 km hızla estiği ve yaklaşık 6 saattir devam eden yangında 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.
Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
23.07.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangın, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,yangın,
720076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720076.aspx
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