Kaza, Ağlasun yolu üzerinde bulunan Peçenek rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada arkasında balya makinesi bağlı olan ve virajı alamayan M..kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü M.S. yaralanırken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ağlasun İlçe Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde trafik kısa süreli kapandı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Devrilen traktör ortadan ikiye bölündü
24.07.2020 - 19:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’un Bucak ilçesinde virajı alamayarak devrilen traktör, ortadan ikiye bölündü. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : burdur,traktör,kaza,
720448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720448.aspx
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