Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi 1550 sokakta tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yağız Berk Çakmak'a (21) ait olduğunu tespit etti. İnceleme yapan ekipler, cesedin birkaç gündür orada olduğunu belirledi. Çakmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İzmir'de tren raylarının yanında erkek cesedi bulundu
28.07.2020 - 04:14 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde erkek cesedi bulundu.
Etiketler : izmir,izmir cinayet,ceset,
721124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721124.aspx
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