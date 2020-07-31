Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galataport’tan Taksim Meydanı’na uzanan “Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, İstanbul’un cazibesini arttıracak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan proje güzergahındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yıl içinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye’nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması hedeflenen turistik rota, Galataport’tan başlayıp Taksim Meydanı’na kadar uzanıyor.



Galata Kulesi’yle başlayan güzergah; Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Atlas Pasajı İstanbul Sinema Müzesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi ile devam ederek Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile son buluyor.



Galata Kulesi 15 Eylül’de açılacak

Rotanın ilk ayağı dünyanın sayılı projelerinden biri olarak turistleri İstanbul’a çekmesi hedeflenen Galataport olacak.

Turizm açısından daha değerli hâle gelecek meydanıyla güzergahın ilk durağı olan Galata Kulesi kültür sanat etkinliklerinin de başlangıç noktası olacak.

Çalışma kapsamında, Galata Kulesi içinde yer alan ve kuleyle bağdaşmayan kafeterya, restoran, mutfak ve çalışma ofisleri dışarıya çıkarılacak. Yapı, teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı, ağırlıklı olarak dijitalin kullanılacağı bir müze hâline getirilecek. İstanbul’un cazibe noktaları, tüm detaylarıyla kuleden gözlemlenebilecek.