Doğubayazıt’a bağlı Çetenler Köyü mevkinde saat 15:30 sularında içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise Doğubayazıt Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet hastanesine kaldırıldı.
Doğubayazıt’ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
06.08.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Çetenli Köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
723111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723111.aspx
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