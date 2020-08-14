Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, iki grup üyeleri Iğdır Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan parkta karşı karşıya geldi. Grup arasında başlayan tartışma bir anda sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavganın yaşandığı parkın karşısında bulunan Iğdır Polis Merkezi Amirliği önünde nöbet tutan polisler hemen kavgaya müdahale etti. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis iki grubu ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda, M.K., Ö.K., İ.K. ve R.K. isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kavgaya karışan ve 4 kişiyi yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.