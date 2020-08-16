Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik, kararını şu sözlerle açıkladı: Kazdağları’ndaki ormanlık alana yetkililer haricinde artık kimse giremeyecek. 15 Eylül’e kadar il dâhilindeki bütün ormanlık alanlara giriş çıkış, ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı kamp yapılması yasaklandı. Sadece Havran ilçesindeki Kumluca A Tipi Mesire Alanı, Talimalanı B Tipi Mesire Alanı, Edremit’teki Hasan Boğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Altınoluk Darıdere Tabiat Parkı’nda 09.00 ile 20.00 saatleri arasında kontrollü şekilde mangal ve semaver yakılmasına izin verilecek. Emrah Elmas İHA

