Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir süredir köyde Covid-19 teşhisi konan hasta sayısında artış yaşanmaya başladı. Filyasyon ekiplerinin takibinde olan köyde vaka sayısı 10 kişiyi bulunca temaslı taşıyıcı sayısının artmasının önüne geçmek için Turhal İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Akçatarla köyünde 14 gün süre ile karantina uygulanması kararı alındı. Karantina devam ederken yapılacak sağlık taraması sonrasında bulaş riski taşıyan kişi sayısının netleştirileceği bilgisi paylaşıldı.