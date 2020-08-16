Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'da makyaj malzemelerinin ortak kullanılması sonucu 35 kişiye virüs bulaştı.

Olay, 24 temmuzda Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İl dışından düğüne gelen bir kadının makyaj malzemelerini ailesi ve arkadaşları da kullandı.

Toplam 35 kişiye virüs bulaştı. Vakaların kontrol altına alınması için mahallede karantina uygulandı.

14 gün sonra vatandaşlara yapılan testlerin negatif çıkmasıyla karantina sona erdi.

Uzmanlar, salgına karşı kişisel eşyanın ortak kullanılmaması uyarısında bulundu.