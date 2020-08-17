Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.



Priene geçtiğimiz yıl UNESCO geçici listesine girmişti.