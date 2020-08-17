Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Priene geçtiğimiz yıl UNESCO geçici listesine girmişti.
Güllübahçe Antik Kenti’nde yangın
17.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe’de bulunan Priene Antik Kenti’nde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : orman yangını,Aydın,
725509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER