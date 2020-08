Türkiye Gazetesi

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Avni Çakır başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kurul tarafından korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararlar açıklandı. Buna göre alınan kararlar şöyle:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır. Halk sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının kontrolü amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 17 Ağustos tarihinden itibaren 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, ilimizde kurulan semt pazarlarına 17 Ağustos tarihinden itibaren saat 16.00’dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına, ilimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerinde bulunanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos tarihinden itibaren katılmalarının kısıtlanmasına, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00’de, en geç gece 22.00 saatleri arasında en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına, ilimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçların her seferde dezenfekte edilmesine, her sefer için kişilerin aynı koltuklara oturtulmasına ve araçlarda oturum düzenine ilişkin planlamanın araç içinde görülebilecek bir yere asılmasına, Covid-19 test sonucu çıkana kadar vatandaşlarımızın izolasyonda kalmasının sağlanmasına, kişilerin izolasyonda kalması gerektiğini iş yerlerine veya kurumlarını arayarak ya da kısa mesaj göndererek bildirim yapmasına, iş yerleri ve kurumların bu kişileri çalıştırmamasına ve sağlık kurumlarının izolasyonda olması gereken kişilerin çalıştıklarının tespiti halinde kolluk birimlerine bildirmesine karar verilmiştir.”