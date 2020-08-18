Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup burada otururken göl yüzeyinde bulunan bir yelkenli alabora oldu, ikisi kız üç kişi suya düştü. Bunu gören Alişan, babası ve arkadaşlarının ikazlarına rağmen üç kişiyi kurtarmak için suya atladı. Hızlıca kulaç atan genç, uzak mesafedeki yelkene yaklaşamadan gücünü yitirdi ve dibe doğru battı. Kurtarmak istediği kişiler ise yanlarına gelen bir tekne ile alındı. Bir süre sonra da bölgeye dalgıç polisler geldi. Ekipler, Alişan Tekgözlü’yü battığı yerden çıkardı. Dalgıçlar, kayalıklara getirdikleri gence dakikalarca kalp masajı uyguladı. Başarılı olmayınca babası “Ben oğluma bir nefes olayım” diyerek suni teneffüs yaptı. Bir süre sonra kalbi yeniden atmaya başlayan genç, hastaneye kaldırıldı. Ancak dün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından alınan naaşı dualarla defnedildi. Baba Tekgözlü, cenazede gözyaşlarına boğuldu.