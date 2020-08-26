Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.