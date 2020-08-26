Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.
Çekmeköy'de eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı
26.08.2020 - 06:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : çekmeköy,silahlı kavga,
727279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727279.aspx
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