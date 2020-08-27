Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde, Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.
Vakalar arttı, bir köy karantinaya alındı
27.08.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Etiketler : malatya,covid,vaka,
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