Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Akıncılar ilçesinin Sapanlı köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Vakalar arttı, bir köy karantinaya alındı
28.08.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Sapanlı köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : karantina,sivas,köy,
727906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727906.aspx
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