Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahaallesi 242. Sokak bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Haşim Bilici, iddiaya göre, evde ruhsatsız tabancayı temizlerken sağ omuzuna mermi isabet etti. Yanında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, evin içerisinde tabancaya ait mermi ve bir miktar uyuşturucu tespit etti, gencin yanında bulunan bir kız ve bir erkek arkadaşı ifadesi alınması üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme devam ederken, gencin otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldığı öğrenildi.