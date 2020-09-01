Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt İstiklal Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işi yapan iki kişi kamyonet ile yıkanan halıları sahibine getirdiler. Girdikleri sokakta adresi çıkaramayan şahıslar, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk ise adresin bir sokak ileri de olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi. Mahalleli, araca binen çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi. Kısa bir tartışmanın ardından olay kavgaya döndü ve araç içinde bulunan iki kişi aşağı indirildi. Çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla halı yıkamacı şahıslar dayak yemeye başladı.



“Olay karakolda çözüldü”

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt polisi kısa sürede olay yerine gelerek kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheliler de polis arabasına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti. Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Erdal Can İçelli İHA