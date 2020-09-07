Evinde fenalaşan Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan covid 19 testleri pozitif çıkan Mehmet Yılmaz'ın tedavisine başlandı. Ancak son iki gündür durumu ağırlaşan müteahhit, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz’ın oğlu Ziya Yılmaz, sosyal medya hesabından babasının koronadan dolayı vefat ettiğini paylaştı. Yılmaz’ın bugün defnedilmesi bekleniyor.
Bursalı müteahhit koronavirüsten öldü
07.09.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İznik ilçesinde müteahhitlik yapan 56 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,müteahhit,
730144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730144.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER