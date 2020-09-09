Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı minibüslerde denetim yaptı.

Esenyurt'ta ekipler, minibüsleri durdurarak salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza yazan ekipler, salgın tedbirleri konusunda şoför ve yolcuları uyarıyor.

Denetim sırasında ayakta yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. 12 kişi kapasiteli araçtan 33 yolcunun indiği dikkati çekti. Ekipler, bu minibüsçüye de ceza yazdı.

Aracında fazla yolcu taşıyan minibüs şöförleri, yolcuların araca zorla bindiğini, engelleyemediklerini iddia etti.