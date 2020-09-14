Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu endişe sebebiyle kullandığımız temizleyicilerle de bazı eşyalarımıza zarar verebiliyoruz. Bu konuda korumamız gereken eşyaların başında elektronik ve ekranlı cihazlar geliyor. Çünkü televizyonları ve bilgisayar ekranlarını temizlerken görüntü kalitesine zarar verebiliriz. Televizyon üreticilerinin verdiği bilgiler ışığında televizyon temizlik kurallarını şöyle sıralayalım:

l Televizyon ve bilgisayar ekranını temizlerken yumuşak, temiz, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanmak gerekiyor. Bunun için mikrofiber bez öneriliyor.

l Kesinlikle balmumu ya da kimyasal madde kullanmayın, hafif nemlendirilmiş bez kullanın.

l Direkt ürünün yüzeyine temizleyici sıkmayın. Aksi halde ekranın yapısında solma, bozulma, soyulma oluşabilir.

l Ürünü, yumuşak bir bez kullanarak ve sadece bir monitör temizleyicisi ile temizleyin. Eğer TV temizleyicisinden başka bir temizleyici kullanmanız gerekirse su ile 1:10 oranında seyreltin.

l Ürünü temizlerken mutlaka fişini çekin. Aksi hâlde elektrik şoku veya yangın meydana gelebilir.

l Ürüne su sıkmayın, ıslak kalmamasına özen gösterin.

l Su kullanmamaya özen gösterin, kullanma kılavuzundaki talimatları mutlaka okuyun