Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi’nde çalınır düşüncesiyle yanından ayırmadığı altınlarını çantasına koyarak evinden çıkan D.K. adlı kadının korktuğu başına geldi. Eve döndüğünde çantasına bakan kadın, 3 adet 22 ayar bilezik ile 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü bulamadı. Muratlı Jandarma Karakolu’na giderek durumu anlatan D.K.’nın ziynet eşyalarının çalındığından şüpheleniliyor.

Yapılan araştırma neticesinde ziynet eşyalarının piyasa değerinin ise yaklaşık 32 bin TL olduğu tespit edildi. Mağdur D.K.’nın ifadesi alınırken, altınların bulunması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.