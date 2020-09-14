Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bilecik-Bozüyük karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bozüyük istikametine gitmekte olan Hakan E. yönetimindeki 34 JN 5852 plakalı tır, kavşakta Bozüyük istikametine dönüş yapan Eren Ö. yönetimindeki 06 BZ 6400 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ve araçtaki Yaren Ö, Badegül Ö, Leyla Ç. ve İsmail Ç. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanlar ambulansla Bilecik'e, diğerleri ise Bozüyük'teki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.