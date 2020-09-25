Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehabettin Paşa Mahallesi Çatal Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer ahşap metruk binaya sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, iki metruk bina kullanılamaz hale gelirken bir binada da hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.