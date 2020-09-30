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Bakan Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
30.09.2020 - 13:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın saldırganlığı ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çavuşoğlu,
735567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735567.aspx
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