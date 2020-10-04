Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bulunan Geyik Barajı’na arkadaşlarıyla kamp kurmaya ve balık tutmaya giden 27 yaşındaki Hakan Ş., oltasına gelen balığı çıkarmak için göle girdi. Hakan Ş.’nin suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede bir süre arama yaptı. Ekiplerin Hakan Ş.’ye ulaşamaması üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.