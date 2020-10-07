Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pasifik Okyanusu’nda Titikaveka adası sularında bir yılan balığı, yanlış avın kurbanı oldu. Kirpi balığını yutan yılan balığı, balık ağzında şişince boğularak can verdi. Alman dalgıç Tim Mayer, ‘Yılan balığını görünce onu kıyıya sürüklenen bir odun parçası sandım. Deniz biyoloğu Kirby Morejohn’a gösterdim. Kirpi balığının yutulunca savunma mekanizması olarak kendisini şişirdiğini, bunun da yılan balığının boğulmasına yol açtığını söyledi. Öyle anlaşılıyor ki yılan balığı, büyük lokma yemeye çalışmış” dedi.