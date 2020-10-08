Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde sağanak, etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

Hortum balkon duvarını devirdi

Sahildeki iki lokantanın camları tamamen kırılırken bir binanın dördüncü katındaki balkon, hortum nedeniyle devrildi.

Sahilde lokanta sahibi Süleyman Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum sırasında iş yerinin önünde oturduğunu söyledi.

Hortumu görür görmez büyük endişe yaşadığını anlatan Altıntaş, "İş yerinin önünde kahvaltı yaparken birden ne olduğunu anlamadım. Hortum yaklaşık 15 saniye sürdü. Basınç yaptı ve balkonun duvarlarını üstümüze devirdi. İş yerinin önündeki branda sağlam olduğu için kendimizi kurtardık. Branda iyi olmasa buradan en az üç cenaze çıkmıştı." diye konuştu.

Çevrede insan olmadığını belirten Altıntaş, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Komşularımızın tüm masa sandalyeleri hortum nedeniyle savruldu. Hortum lodosla birlikte geldi, sahili boydan boya etkiledi." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sefa Başdoğan ise hortum sırasında iş yerinin önündeki masada oturup kahve içtiklerini ifade ederek, "Hortum sırasında masa ve sandalyelerin havada uçtuğunu gördüm. Yanımdakilerle hemen içeriye kaçtım. Devrilen balkonun duvarı bulunduğumuz masaya düştü." şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri çalışma başlattı

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Muharrem Şen de hortumun birden yaşandığını ve herkesin şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

Sahildeki bazı iş yeri ve binaların çatısının zarar gördüğünü anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Çok şükür herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımız devam ediyor. Bazı dükkanların camları kırılmış, zarar görmüş.

Her zaman o binaların altında insanlar otururdu, çok şükür bugün çok fazla kişi yokmuş. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelecekler, çalışmalarımız devam edecek."

Tekirdağ Valiliği: can kaybı veya yaralanma ihbarı alınmadı

Tekirdağ Valiliğince Marmaraereğlisi'nde yaşanan küçük çaplı, kısa süreli hortum nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanma ihbarı alınmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün meteorolojik verilere göre yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde ilçe merkezinde sağanakla başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Hortumun bazı hasarlara neden olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe merkezi Sahil Caddesi'nde 20 - 25 binanın çatısının zarar gördüğü (İki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuştur), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restoranının hasar gördüğü, herhangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşerilerimizin bilgisine sunulur."