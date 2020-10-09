Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya el atan Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü genç kadını koruma altına aldı. Yapılan açıklamada “Mirvet N. 9 yıl önce Suriye’den gelmiş. 2,5 yıl önce İlyas A. ile evlenmiş. Bu evlilikten bir kız çocuğu olmuş. Daha önce de kocasından şiddet görmüş. Farklı zamanlarda Kadın Konukevinde kalmış. Eşinin yanında doğum yapmak için Konukevinden çıkmış. Ancak kocası 40 günlük bebeğini almış, kendisine de üç dört gün işkence yapmış. Mirvet N. taburcu edildikten sonra tekrar Konukevine gidecektir. Kendisi, tutuklanan kocasından şikâyetçi. Ayrıca bebeği de Emniyet güçlerince tarafımıza teslim edildi. Anne ve çocuğu uygun sosyal hizmet modellerimiz ile destekleyeceğiz. Konuyu titizlikle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.