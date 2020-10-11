18 yaşındaki Oğuzhan Bakıcı’nın hayatına mal olan kaza 2 Ekim’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bisikletle evine giden Oğuzhan Bakıcı, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Bakıcı, sevk edildiği Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.
Tırın çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
11.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı bisikletli genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
18 yaşındaki Oğuzhan Bakıcı’nın hayatına mal olan kaza 2 Ekim’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bisikletle evine giden Oğuzhan Bakıcı, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bisikletli genç,tır,kaza,
738120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738120.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER