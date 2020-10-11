Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesrin Y.’ye ait Ford Fiesta marka otomobil, meteoroloji kavşağında seyir halinde ilerlediği sırada motor kısmından birden dumanlar yükselmeye başladı. Nesrin Y. otomobilini kenara çekip aracından inerek durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile müdahale eden ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu düşünülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.