Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T.(22) arkadaşı S.Ş. (24) ile birlikte içki içerken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.Ş. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ş. tedavi altına alındı. V.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan V.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kazara arkadaşını vurdu
13.10.2020 - 14:30 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaraladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,atakum,cinayet,alkol,
738590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738590.aspx
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