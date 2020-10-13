Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., darp sonucu yaralandı. Murat A. hastanede tedavi altına alınırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
Sağlık çalışanına şiddet: 1 yaralı
13.10.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı darp sonucu yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,darp,sağlık çalışanına darp,
738612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738612.aspx
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