Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Narkotik dedektifleri uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda durumundan şüphe duyarak bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Bir süre kaçtıktan sonra yakalanan satıcı boş alanda uyuşturucu maddeleri gömmek isterken yakalandı. Satıcının üstünden 43 gram 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Polisin çevrede yaptığı çalışmalarda 2 kişinin daha yakınlarda bir metruk binaya girdiği tespit edildi. Bina içerisinde torbacıları gözaltına alan polis, burada da satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ele geçirilen maddelerle birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.