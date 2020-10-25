Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Güneşli Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 04.00 sıralarında kapüşonlu bir şahıs, cadde üzerinde vatandaşlar yürüdüğü esnada kilitli olan iş yerine kapısını açarak girdi. Tezgaha yönelen şahıs, içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutusunu çaldı.

Kaşla göz arası çaldı

Fatih Yenikapı’da ise geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, metrodan çıkan bir adam cadde üzerindeki kafeteryaya giderek arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Adamın olduğu yere bir süre sonra gelen bir genç, masadakilerle konuşmaya başladı. Masadakiler gençle konuştuğu esnada küçük yaştaki bir çocuk ise adamın oturduğu sandalyeye asılı içerisinde bir miktar para ile ihtiyaç malzemesi olan çantayı kaşla göz arasında çaldı.

Genç ve çocuk ardından kayıplara karışırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çantasının çalındığını fark eden adam, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra eşkali belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken, adam çalınan çantasını bir vatandaşın aracının aynasında asılı olarak bulması sonrasında teslim ettiği polis merkezinden aldı.