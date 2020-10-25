Kaza, Ayaş yolu Yenikent-Sincan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Hamurcu idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.