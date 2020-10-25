Kaza, Ayaş yolu Yenikent-Sincan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Hamurcu idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı
25.10.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : başkent,trafik kazası,ankara,
741636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741636.aspx
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