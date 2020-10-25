Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Pirahmet köyünde tarladaki taşları temizlemeye çalışan 69 Yaşındaki Mehmet Oda, devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Oda’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Oda’nın cenazesi morga kaldırıldı.